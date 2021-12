Claude Guéant et le cancer fulgurant de sa femme : "Du jour où elle est partie, il a dérivé"

Claude Guéant défraye la chronique depuis l'annonce de son incarcération à la prison de la Santé. Cette décision fait suite au non-paiement de ses dettes à l'État après sa condamnation dans l'affaire de ses dettes de cabinet dans la complexe affaire dite des "primes en liquides" dans laquelle l'ancien ministre a été condamné en 2017 à deux ans de prison dont un an ferme. Une épreuve de plus pour l'ancien ministre de l'Intérieur sous la présidence de Nicolas Sarkozy qui a perdu sa femme et mère de leurs deux enfants, Rose-Marie Benoist, succombant à un cancer foudroyant.

Dans L'Express en 2013, un long portrait était consacré à celui qui était alors placé en garde à vue dans l'affaire des frais de police, attendu au tournant d'autres dossiers judiciaires. Très pris par sa carrière, le haut fonctionnaire Claude Guéant a pu compter sur le soutien sans faille de son épouse Rose-Marie, originaire comme lui de Vimy. Ensemble, ils ont eu deux enfants, Marie-Sophie et François. Ce dernier a été conseiller régional de Bretagne, suppléant du député du Morbihan UMP Loïc Bouvard entre 2007 et 2012, et candidat malheureux aux élections législatives dans la circonscription de Ploërmel en 2012. "Je l'ai rencontrée plusieurs fois chez eux. C'était son port d'attache. On parlait de tout devant elle. Il lui faisait une entière confiance", disait l'homme d'affaires controversé Ziad Takidedine.

Préfet, puis secrétaire général de la présidence de la République et ministre de l'Intérieur, l'ancien bras droit de Nicolas Sarkozy s'est concentré sur sa carrière professionnelle. Jusqu'à cette année 2008. A peine installé dans un bel appartement du 16e arrondissement, son épouse Rose-Marie doit affronter un cancer. Il sera foudroyant et l'emportera en octobre 2008. "Le lendemain des obsèques, Claude Guéant réunit les membres de son équipe pour les remercier de leurs attentions. Puis, à la surprise de plusieurs participants, il prévient : 'Je serai encore plus disponible qu'auparavant', comme s'il ne pouvait se permettre le luxe de céder à la tristesse", écrit L'Express.



Mais une fois les portes de ses bureaux fermés, le chagrin est là. "En privé, il était dévasté", a assuré un proche. Il doit se reconstruire sans elle, elle qui partageait toutes ses valeurs. "C'était la gardienne de sa personnalité. Il ne faisait rien sans lui en parler. Du jour où elle est partie, il a dérivé", a ajouté cette même source.