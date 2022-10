Claude Lelouch et Didier Barbelivien "pervers" : ils ont été en couple avec la même femme !

Invités sur le plateau de Vivement Dimanche face à Michel Drucker, Claude Lelouch et Didier Barbelivien ont livré une drôle d'anecdote : ils ont été mariés à la même femme ! Amis de longue date, le réalisateur et l'auteur-compositeur ont d'abord plaisanté sur leur lien amical très fusionnel. "Je le vois pas souvent ce garçon-là, une ou deux fois par semaine, pas plus", s'est amusé Didier Barbelivien, qui a signé plusieurs bande-originales de films de Claude Lelouch comme Viva la vie ou Itinéraire d'un enfant gâté. "Mais le plus beau film qu'on a fait ensemble, c'est qu'on a quand même épousé la même femme", a ajouté celui qui a sorti l'album Amours de moi en 2016.

Stupéfait, Michel Drucker reste silencieux face à cette étonnante révélation. "Vous avez en commun la même femme ?", a indiqué l'animateur. "Oui, ça créé des liens !" confirme Didier Barbelivien avant que son acolyte ne réponde avec beaucoup d'humour : "Et comme c'est un pervers, j'ai été témoin à son mariage!"

Personne ne le croirait !

Alors avec une telle histoire personnelle, pourquoi Claude Lelouch n'a-t-il jamais pensé à en faire un film ? "Ça, il n'a pas osé le mettre en images, confie Didier Barbelivien. Il ne le met pas dans ses films, parce que personne ne le croirait, il garde ça pour la vraie vie." Mystérieux, les deux hommes n'ont pas pour autant révélé qui était cette épouse qu'ils ont en commun.

Pour rappel, Didier Barbelivien est marié à Laure Bernardini, de vingt-neuf ans sa cadette. En 2011, ils ont eu des jumelles en 2011 prénommées Louise et Lola. Il est également père de deux garçons : David (né de son union avec Christine) et Hugo. De son côté, Claude Lelouch a été marié trois fois : A Christine Cochet en 1967, puis à Marie-Sophie L (1986-1992), et enfin à Alessandra Martines (1995-2009), mais il a eu d' autres belles histoires d'amour...

Côté professionnel, Didier Barbelivien a sorti le 21 octobre dernier son 22ème album simplement baptisé Didier Barbelivien. Le premier extrait de cet album était La chanson des tziganes.