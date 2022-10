Diaporama : Claude Lelouch et Didier Barbelivien "pervers" : ils ont été en couple avec la même femme !

1 / 18 Claude Lelouch et Didier Barbelivien "pervers" : ils ont été en couple avec la même femme !

2 / 18 Claude Lelouch et Didier Barbelivien "pervers" : ils ont été en couple avec la même femme !

3 / 18 Exclusif - Didier Barbelivien et Claude Lelouch - Enregistrement de l'émission "Vivement dimanche" au studio Gabriel, présentée par M.Drucker, diffusée sur France 3 © Guillaume Gaffiot / Bestimage



© Purepeople BestImage, Guillaume Gaffiot / Bestimage

4 / 18 Exclusif - Francis Ginibre, Didier Barbelivien, David Jarre, Michel Drucker, Samuel Le Bihan et Eric Carriere - Enregistrement de l'émission "Vivement dimanche" au studio Gabriel, présentée par M.Drucker, diffusée sur France 3 le 23 octobre 2022. © Guillaume Gaffiot / Bestimage



© Purepeople BestImage, Guillaume Gaffiot / Bestimage

5 / 18 Didier Barbelivien, Claude Lelouch et sa compagne Valérie Perrin, Anouk Aimée et Elie Chouraqui - Soirée "Claude Lelouch en musique" dans la cour d'honneur des Invalides à Paris le 6 septembre 2014. Les scènes mythiques des films de Claude Lelouch sur les plus belles musiques de Francis Lai. © Purepeople BestImage

6 / 18 Exclusif - Claude Lelouch et sa femme Valérie Perrin lors de la soirée d'hommage au compositeur Francis Lai au Grand Rex à Paris le 5 novembre 2021. © Cédric Perrin / Bestimage



© Purepeople BestImage, Cédric Perrin / Bestimage

7 / 18 Archives : Didier Barbelivien et sa femme en 1994 © Purepeople BestImage

8 / 18 Claude Lelouch et sa compagne Valérie Perrin lors de la remise du 10ème Prix de la Closerie des Lilas. Le Prix de la Closerie des Lilas couronne une romancière de langue française dont l'ouvrage paraît à la rentrée de janvier. La vocation du Prix est de promouvoir, en toute indépendance, la littérature des femmes. Pour cette 10ème édition, C. Lelouch et B. Biolay ont accepté de rejoindre le jury, respectivement en tant que Président et Invité d'honneur. Cette année, le Prix de la Closerie des Lilas 2017 a été attribué à O. Jeancourt Galignani pour "Hadamar" (éditions Grasset). Le Prix de l'Académie Lilas, composée des anciennes jurées du Prix de la Closerie des Lilas, a été attribué à V. Sanson, pour l'ensemble de sa carrière. Ce Prix célèbre une Femme liée au monde de la culture et des arts que l'Académie souhaite honorer pour son rayonnement et le modèle inspirant qu'elle représente. Paris, le 19 avril 2017. © Cédric Perrin/Bestimage © Purepeople BestImage, Cédric Perrin/Bestimage

9 / 18 Exclusif - Didier Barbelivien - Enregistrement de l'émission "Vivement dimanche" au studio Gabriel, présentée par M.Drucker, diffusée sur France 3 le 23 octobre 2022. © Guillaume Gaffiot / Bestimage



© Purepeople BestImage, Guillaume Gaffiot / Bestimage

10 / 18 Exclusif - Didier Barbelivien - Enregistrement de l'émission "Vivement dimanche" au studio Gabriel, présentée par M.Drucker, diffusée sur France 3 le 23 octobre 2022. © Guillaume Gaffiot / Bestimage



© Purepeople BestImage, Guillaume Gaffiot / Bestimage

11 / 18 Exclusif - Didier Barbelivien - Enregistrement de l'émission "Vivement dimanche" au studio Gabriel, présentée par M.Drucker, diffusée sur France 3 le 23 octobre 2022. © Guillaume Gaffiot / Bestimage



© Purepeople BestImage, Guillaume Gaffiot / Bestimage

12 / 18 Claude Lelouch, Constantin Costa-Gavras et sa femme Michele Ray-Gavras - Montée des marches du film " L'Innocent " lors du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 24 mai 2022 © Cyril Moreau / Bestimage



© Purepeople BestImage, Cyril Moreau / Bestimage

13 / 18 Inauguration des sculptures en bronze de Philippe Valensi qui sont des chromosomes X et Y représentant Un homme et une femme de Claude Lelouch 46 ème Festival du Cinéma Américain de Deauville, le 5 septembre 2020 © Christophe Aubert via Bestimage



© Purepeople BestImage, Christophe Aubert via Bestimage

14 / 18 Exclusif - Claude Lelouch durant l'inauguration de la place Francis Lai sur la colline de Saint Pierre de Ferric à Nice le 28 septembre 2019. Francis Lai, ce compositeur et musicien niçois fut l'un des artistes français fétiches de Claude Lelouch et compositeur pour Edith Piaf, Juliette Gréco ou encore Yves Montand, oscarisé pour sa musique de film Love Story, il a entre autre écrit la fameuse bande originale du film de Claude Lelouch "Un homme et une femme". © Bruno Bebert / Bestimage © Purepeople BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

15 / 18 Claude Lelouch - Funerailles du realisateur Claude Pinoteau a Montmartre a Paris. Le 11 octobre 2012 © Purepeople BestImage

16 / 18 Didier Barbelivien et sa femme Laure à l'avant-première du film "Holy Lands" au cinéma UGC Normandie à Paris, France, le 4 décembre 2018. © Coadic Guirec/Bestimage



© Purepeople BestImage, Coadic Guirec/Bestimage

17 / 18 Archives : Didier Barbelivien en 1986 © Purepeople BestImage