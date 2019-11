Clayne Crawford : L'acteur ingérable de "L'Arme Fatale" papa pour la 3e fois !

Le comédien annoncerait-il au passage un retour à l'écran ? Depuis quelque temps, Clayne Crawford égrène des indices à propos d'un projet intitulé Killing of the two lovers : un film de Robert Machoian déjà répertorié en ligne dont il tiendra le rôle principal au côté de Chris Coy. C'est donc une bénédiction pour lui, grand absent de la sphère médiatique depuis son départ avec fracas de l'équipe de L'Arme Fatale. En 2018, il avait été remplacé au pied levé par Seann William Scott – alias Stifler dans American Pie – pour "comportement ingérable", notamment envers son partenaire Damon Wayans.

"Je ne pensais juste pas qu'ils se débarrasseraient de moi, expliquait-il lors d'un podcast avec Drinkin'Bros. Ou au moins, j'imaginais qu'ils me préviendraient un peu. Qu'autour d'un verre, ils auraient le courage de me dire : 'Tu ne reviendras pas. On a le sentiment que les gens ne t'aiment pas. Alors, retourne en Alabama et merci d'avoir participé.'" Comme quoi, il a peut-être bien fait de retrouver ses terres natales...