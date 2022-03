Clem : Une actrice de Demain nous appartient, un ex de Koh-Lanta... les nouvelles recrues de la série

En août 2021, Lucie Lucas et ses partenaires de jeu étaient ravis d'annoncer avoir repris le chemin des tournages. Les comédiens commençaient à ce moment-là à préparer la douzième saison de Clem. Et pour la suite des aventures, la production de la série a prévu quelques changements, à commencer par l'arrivée de nouveaux personnages !

En effet, comme cela avait déjà été confirmé il y a quelques mois, Héléna Noguerra fait notamment partie des recrues. La chanteuse a été choisie pour incarner Iris Khan, la nouvelle professeure de Valentin et Iza (joués par Thomas Chomel et Lily Nambininsoa). Et ce n'est pas tout puisqu'un ancien gagnant de Koh-Lanta a également été annoncé au casting. Il s'agit de François-David Cardonnel, qui avait remporté l'émission de survie en 2006 et avait participé à la saison All Stars baptisée Koh-Lanta : Le Retour des héros en 2009. Il reprendra le rôle de Jérôme, l'ex de Clem et père de sa fille Emma qui était parti en Afrique du Sud. À l'époque, ce personnage était interprété par Benoît Michel qui avait quitté la série en 2017.

Enfin, mercredi 9 mars 2022, il a été confirmé qu'une actrice récurrente de Demain nous appartient fait elle aussi désormais partie de la grande famille de Clem, à savoir Alice Varela. La jolie blonde de 22 ans est connue pour son rôle de Judith dans la série quotidienne de la Une, la fille et soeur fictive d'Ingrid Chauvin et Clément Rémiens. Alice Varela jouera une étudiante en design, qui se retrouvera dans la même classe que Valentin et Izia.

La nouvelle saison de Clem doit débuter le 28 mars prochain sur TF1, dès 21h15. Elle se déclinera autour de plusieurs intrigues, dont l'emménagement de Clem avec son nouveau compagnon Matthieu (Loup-Denis Elion). Valentin et Izia découvriront quant à eux la vie d'étudiants après avoir décroché leur bac. Et les téléspectateurs suivront par ailleurs la période de deuil d'Adrian (Agustin Galiana) qui a perdu son père, ainsi que les débuts de Marie-France (Carole Richert) dans une nouvelle carrière.