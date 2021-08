Clem : Un ancien gagnant de Koh-Lanta rejoint le casting pour la saison 12

Depuis le 27 juillet dernier, les acteurs de la série Clem (TF1) ont retrouvé leur personnage pour lancer le début du tournage de la saison 12. Une saison qui sera marquée par quelques nouveautés. En effet, d'après les informations d'Allo Ciné, les téléspectateurs auront le plaisir de voir le retour de Jérôme, l'ex de Clem et père de sa fille Emma qui était parti en Afrique du Sud. Son interprète Benoît Michel avait quitté la série en 2017 et c'est un nouveau comédien qui va reprendre son rôle, à savoir François-David Cardonnel.

Il s'agit du gagnant de l'émission Koh-Lanta en 2006 qui est depuis devenu comédien. Celui qui a épousé en 2019 la jolie brune, Lila Guennas, continue d'enrichir sa carrière après avoir auparavant été vu dans Les Toqués en 2010, Section de recherches, Alice Nevers, La Liste de mes envies, Les Garçons et Guillaume, à table ! ou encore la série Le Bazar de la charité.



Et ce n'est pas tout, toujours selon nos confrères, la fiction va accueillir un nouveau personnage joué par Helena Noguerra. Elle incarnera "Iris Khan, une prestigieuse prof qui enseigne dans l'école post-bac de Valentin et d'Izia (Lily Nambininsoa)". Elle est dépeinte comme une femme "brillante et magnétique" qui "va rapidement s'imposer comme une potentielle mentor pour Valentin".

C'est à coup sûr dans la joie et la bonne humeur que le tournage de la saison a débuté comme en témoigne la dernière photo d'Agustin Galiana postée sur Instagram. Le comédien y apparaît aux côtés de Lucie Lucas, Loup-Denis Elion, Thomas Chomel, Cristiana Reali, Carole Richert, Jean Dell, Joséphine Berry et Elsa Houben. "C'EST PARTI ! Le tournage de la saison 12 de CLEM a démarré aujourd'hui et on vous prépare des jolis trucs. Au boulot !", s'est-il exclamé en légende.