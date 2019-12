Clémence Botino (Miss France 2020) en couple ? Sa réponse à "la grande question"

Chaque année, c'est LA grande question qui brûle les lèvres du public et des médias après l'élection d'une Miss France : est-elle en couple ou célibataire ? Clémence Botino (Miss Guadeloupe), élue Miss France 2020 le 14 décembre 2019 à l'issue de la cérémonie qui s'est déroulée au Dôme de Marseille, n'y a pas échappé.

Interrogée sur le sujet par Télé Star, l'étudiante de 22 ans en histoire de l'art à la Sorbonne a préféré jouer la carte du mystère : "C'est la grande question. J'ai beaucoup d'amis, petits et grands. Ils sont très contents de me voir être Miss France aujourd'hui." Le journaliste lui a ensuite demandé pourquoi elle refusait de répondre à la question. Clémence Botino a alors rappelé que, comme elle l'avait précisé le soir de l'élection, elle ne souhaitait pas tout partager : "Je vais devoir partager avec le public une partie de ma vie, et j'en serai très heureuse. Mais tout ce qui est privé restera privé."

On imagine donc qu'elle ne sera pas ravie de découvrir l'interview que son papa a accordée à France dimanche, dans son édition du 20 décembre. Au cours de l'entretien, Olivier Botino a révélé que sa fille était en couple : "Clémence a un petit ami qui est venu la soutenir lors de l'élection. Comme elle, il est étudiant en métropole. Ça fait quelque temps qu'ils sont ensemble." Le public n'en saura pas plus, car il tenait à préserver l'intimité de la reine de beauté. "Mais cela fait partie de l'équilibre de Clémence. Je pense qu'on ne peut pas gagner ce genre d'élection si on n'a pas en soi un équilibre général", a-t-il conclu.

L'intégralité de l'interview de Clémence Botino est à retrouver dans le magazine Télé Star du 23 décembre 2019.