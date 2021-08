Clémence Castel (Koh-Lanta) en couple : 1re apparition avec Marie à la télé, rares confidences...

Après douze ans d'amour et deux enfants, Louis (8 ans) et Marin (5 ans), Clémence Castel et Mathieu Johann se sont séparés. L'aventurière emblématique de Koh-Lanta n'est toutefois pas un coeur à prendre. A la mi-juillet 2021, elle a annoncé être en couple avec une femme depuis deux ans. Marie, l'heureuse élue avec qui elle s'est pacsée en ce mois d'août dans le plus grand secret, se dévoile peu à peu. Après quelques photos en duo sur les réseaux sociaux, la voilà devant les caméras de TF1.

Mardi 24 août 2021, après la diffusion du premier épisode de Koh-Lanta, La Légende, avec entre autres Clémence Castel au casting, la Une a enchaîné avec Koh-Lanta, l'histoire des héros retraçant les parcours d'aventuriers marquants. Les amoureuses sont ainsi apparues ensemble, plus heureuses que jamais. C'est aussi l'occasion pour la jolie brune de présenter sa douce Marie aux millions de téléspectateurs.

"L'année qui a suivi cette participation en 2018, il y a eu beaucoup de changements dans ma vie. On s'est séparés avec Mathieu, le papa de mes enfants et il se trouve qu'à ce moment-là, je suis tombée amoureuse d'une femme, ce qui n'était absolument pas prévu. Ça a été un véritable tsunami émotionnel pour moi, confie Clémence Castel. Et après, il a fallu assumer ma séparation. Il a fallu expliquer tout ça aux enfants. Donc aujourd'hui, deux ans et demi après, tout est apaisé, les enfants vont bien. Mais ça a été une période assez compliquée à gérer."

De son côté, Marie semble avoir elle aussi été bouleversée par cette rencontre : "Je ne pensais pas rencontrer quelqu'un avec qui je serai aussi à l'aise, aussi bien en fait. Elle me comprend parfaitement, elle me connaît par coeur et c'est génial de vivre ça." Marie explique également comment la naissance de ce couple a changé la star du jeu de survie. "Notre histoire d'amour l'a un peu transformée, peut-être un petit peu libérée. Le quotidien est simple, on vit au jour le jour. Je pense que c'est aussi ça qui a transformé Clémence", estime-t-elle. C'est une nouvelle aventurière, déjà deux fois gagnante (en 2005 puis en 2018) qui intègre alors cette édition All Stars, prête à s'affirmer et s'assumer.