Clément (Mariés au premier regard 2021) : La prod' obligée d'intervenir lors de son mariage avec Laura

C'est l'un des couples qui fait le plus craquer les téléspectateurs de M6 dans Mariés au premier regard 2021. Le 22 mars, ils découvraient Laura (33 ans), kinésithérapeute et ostéopathe, et Clément (34 ans), responsable commercial. Les deux candidats étaient compatibles à 82% et dès qu'ils se sont rencontrés à la mairie de Grans, cela a été une évidence. Interrogé par le Dauphiné, le candidat a fait une révélation sur leur union.

C'est le 29 mars que le public a découvert le mariage de Clément et Laura. Dès leur rencontre, les deux familles des participants se sont mises à discuter, comme si elles se connaissaient depuis longtemps. C'est donc dans une ambiance détendue que le futur marié a fait son entrée. Une cérémonie "extraordinaire" sur laquelle il est revenu. "Déjà, je ne m'attendais pas à ce que les deux familles matchent aussi bien. Ni moi avec la (belle) famille. Et puis l'ambiance était bonne. Des deux côtés nous partagions les valeurs du rugby. Donc ça a permis à beaucoup de gens de se détendre", a-t-il expliqué au Dauphiné.

Tout le monde était d'ailleurs tellement détendu que la production a été obligée d'intervenir : "C'est vite devenu festif et on nous a même demandé un peu de calme au sein de l'assemblée pour faire l'entrée de la mariée. Et à ce moment Laura est entrée et la magie a opéré...", a poursuivi Clément. Laura et lui ont en effet eu un véritable coup de foudre. Ils ont donc rapidement brisé la glace et se sont dits "oui" devant leurs proches.

Lors de l'épisode du 12 avril, les téléspectateurs découvriront la suite de leurs aventures. Nul doute que Clément et Laura seront toujours sur leur petit nuage.