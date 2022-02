Clémentine Célarié en couple ? L'actrice fait le point sur sa vie sentimentale !

La vie de comédienne fait sans doute rêver la planète entière... mais elle n'est pas toujours synonyme de glamour ni de paillettes. Clémentine Célarié, par exemple, est actuellement de retour sur scène. En tournée pour Une Vie, pièce inspirée du célèbre roman de Guy de Maupassant et mise en scène par Arnaud Denis, l'actrice de 64 ans n'a qu'une chose en tête : le travail, le travail et encore le travail. Alors autant dire que si un prétendant tente de pénétrer dans sa loge, il sera bien mal reçu.

Discrète dès qu'il s'agit de sa vie privée, Clémentine Célarié a été en couple avec le bassiste Henri Diallo, père de son fils Abraham, et avec le réalisateur Christophe Reichert, avec qui elle a eu Gustave en 1990 et Balthazar en 1992. Mais la romance ne semble plus du tout faire partie de ses priorités. "Je n'ai pas de place pour un amoureux parce qu'il faudrait s'occuper de lui et je ne peux pas. Mais ce n'est pas grave", a-t-elle expliqué sur les ondes de Sud Radio le 2 février 2022.

Le truc c'est que je n'ai pas de vie

Les répétitions, la mémorisation de ses lignes, la manière dont elle transmettra de l'émotion au public... voilà qui importe davantage à Clémentine Célarié. Et c'est avec bonheur qu'elle s'y attèle, elle qui s'est battue contre le cancer et a été victime d'une embolie pulmonaire. "La vie d'une comédienne au théâtre, c'est ça, assure-t-elle. J'ai une chambre très chouette mais le truc c'est que je n'ai pas de vie. J'ai une vie avec mon spectacle et c'est sacré. Je suis avec mon administrateur et mes deux régisseurs, qui sont vraiment super, mais on ne voit pas le monde. Ce n'est pas du tout du tourisme. Il y a des gens qui me disent : 'C'est sympa, tu vois le paysage'. Mais on ne voit pas du tout du paysage !" L'amour des planches comble, heureusement, son coeur...