Clémentine Célarié : La chirurgie esthétique a changé sa vie !

Clémentine Célarié est une légende en France. Pour sa carrière, bien sûr, mais aussi pour cette séquence culte de la télévision française : en 1994, l'actrice embrasse sur la bouche Patrice Janiaud, séropositif, en pleine émission autour du sida et alors que la psychose règne.

À 62 ans, elle n'a rien perdu de sa gouaille. Pourtant, elle n'a pas toujours eu la vie facile. "Je devais avoir 12 ans, j'ai été agressée par un jeune homme qui me draguait, et je me suis défendue violemment", raconte-t-elle à Gala. "Résultat, j'ai été exclue du collège et mes parents m'ont envoyée en France en pension. Le choc de ma vie."

Mais le mal-être de la petite Clémentine Célarié est plus profond. "Je me sentais tellement moche, poursuit-elle, j'avais un nez terrible". Après cette "adolescence pourrie", comme elle la décrit, elle a eu recours à la chirurgie esthétique : "Ça a complètement changé mon existence." La transformation est en cours. "J'ai minci et je me sentais enfin jolie." Soudainement, les hommes portent un autre regard sur elle : "Je leur plaisais." Pourtant, en 2017, l'actrice avait dit à Femme Actuelle n'avoir jamais eu recours à la chirurgie esthétique...

Aujourd'hui, l'ancienne star de la série Lebowitz contre Lebowitz avoue vouloir être mince et être au "régime perpétuel". "À la diète toute l'année pour me sentir belle, vivante et toujours en devenir !" Elle dit que les gens de son âge mangent trop, que l'âge demande de la rigueur. Pourtant, les diktats, elle a l'habitude de les combattre. Celle qui "s'auto-censure sur certains sujets" dit être parfois "très malheureuse dans cette société".