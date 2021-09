Clémentine (Koh-Lanta) en couple : l'unique apparition de son séduisant compagnon

En 2017, les téléspectateurs de Koh-Lanta (TF1) ont pu faire la connaissance de Valentin, le compagnon de Clémentine. Pour passer quelques heures avec lui lors du jeu, elle n'avait pas hésité à soudoyer Frédéric, gagnant d'un confort. "Je te sauve. Deux votes, deux !", lui avait-elle lancé. Il avait accepté et la candidate a vécu un moment idyllique avec son séduisant compagnon.

L'aventurière la plus détestée de l'histoire de Koh-Lanta, n'a ensuite plus affiché sa vie privée. Au contraire, elle fait aujourd'hui tout pour la préserver. Impossible donc de savoir si Valentin et elle sont encore ensemble mais la question s'était posée après sa participation. La finaliste du jeu de TF1 avait mis le cap sur la magnifique île de Madère. Via Instagram, elle avait précisé passer ces vacances en compagnie d'un ami, un certain Jérôme.

Et c'est justement avec ce mystérieux Jérôme, peut-être le même à en croire les photos, qu'elle a ouvert début 2021 un restaurant japonais à la Clusaz. Un partenaire de travail et plus si affinités ? Là encore, impossible d'en savoir plus même si c'est l'homme avec qui elle s'affiche le plus (en dehors de son frère) sur les réseaux sociaux. Le compte du jeune homme, lui, est privé.