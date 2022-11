Clémentine Sarlat quittée par son mari Clément Marienval : elle devient mère célibataire de 3 enfants

Voilà une nouvelle à laquelle personne ne s'attendait. Clémentine Sarlat a pris son courage à deux mains ce lundi 7 novembre 2022 pour annoncer sa séparation avec Clément Marienval. La journaliste sportive et l'ancien rugbyman devenu agent étaient pourtant en couple depuis huit ans. Ils avaient même décidé de se marier le 25 septembre 2021. Et ensemble, ils ont eu trois petites filles, Ella (4 ans), Jasmine (presque 2 ans) et la dernière, June, née en février 2022.

C'est via le compte Instagram de son podcast La Matrescence que Clémentine Sarlat a partagé la triste et étonnante nouvelle. "J'ai hésité pendant très longtemps à en parler par ici... Mais depuis quelques semaines, je suis mère célibataire de trois enfants. Ce n'est pas mon choix et cela reste encore très difficile. Je commence tout doucement à apprendre à vivre avec ma nouvelle 'normalité' et celle de mes enfants", a-t-elle écrit en story avec honnêteté.

Sans préciser les raisons de cette rupture, la jolie blonde s'est ensuite épanchée sur la difficulté de la situation, notamment avec des enfants de bas âge au milieu. "Le cerveau déteste quand il ne maîtrise pas une situation et que tous ses plans se font exploser. C'est complexe aussi quand rien ne fait sens et qu'il y a trois enfants à protéger. La séparation s'apparente à un deuil. Alors, il y a des étapes, des hauts et des bas (plus de bas pour le moment, on ne va pas se mentir). Je ne sais pas quoi dire de plus à part que c'est dur", a-t-elle encore partagé. Clémentine Sarlat a souhaité mettre en lumière cette période de sa vie, sachant bien qu'elle n'est pas la seule à traverser une telle épreuve. Ainsi, elle a eu une pensée pour "toutes les mères célibataires qui prennent cher dans cette vie".

Après ses confidences, c'est une Clémentine Sarlat souriante qui est tout de même apparue en photo, prête à réaliser un nouveau podcast. "La vie continue différemment. Là, tout de suite, je vais bien alors je prends", a-t-elle relativisé. L'experte en sport s'est par ailleurs dite reconnaissante face aux nombreux messages de soutien qu'elle a reçus. Des marques de bienveillance qui lui ont certainement réchauffé le coeur.