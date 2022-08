Clémentine Sarlat : Au naturel en vacances, elle oublie tous ses soucis et s'éclate en famille !

En effet, il y a quelques semaines, elle révélait à ses abonnés que sa dernière fille, June, née en février dernier, était atteinte d'un virus assez sévère dont elle n'arrivait pas à se défaire. Le nourrisson avait donc été hospitalisé en attendant d'aller mieux. Mais en attendant, c'est Jasmine, la soeur aînée de June, et née en septembre 2020 qui avait fini par être touchée par le même virus. Résultat : les deux fillettes dans la même chambre d'hôpital, avec leur maman très inquiète pour veiller sur elles.

"Depuis vendredi, June est hospitalisée. Depuis hier soir, Jasmine aussi est hospitalisée à côté de sa soeur. Elles ont chopé un virus qu'elles ont du mal à combattre et c'est dur pour elle et pour nous. Elles sont très bien prises en charge mais c'est une expérience difficile et stressante, on ne va pas se mentir " avait-elle raconté à ses abonnés, sans s'étendre sur le mal dont souffraient ses deux princesses. Une situation difficile également pour leur papa, l'ancien rugbyman devenu agent Clément Marienval, qui gardait chez eux leur fille aînée, Ella, âgée de 4 ans et demi.

Mais qui avait fini par se régler, pour le plus grand bonheur de la famille, pressée de profiter de l'été. " Après quinze jours passés au total à l'hôpital en trois semaines, j'ai hâte de partir en vacances. Ce deuxième séjour était beaucoup plus dur à gérer émotionnellement pour moi. Grosse fatigue d'être enfermée dans 10m² sans clim, avec un bébé malade", avait conclu la jeune femme, remerciant le personnel de santé qui a pu soigner ses bébés.

Aujourd'hui, la petite tribu est très heureuse et profite de vacances avant de repartir au travail pour une année chargée : en novembre, Clémentine Sarlat devrait faire partie des journalistes mobilisés pour la Coupe du Monde de football pour TF1. Fan de rugby, elle devrait également officier pour la Coupe du Monde de rugby 2023, qui se déroulera en France du 8 septembre au 28 octobre 2023.