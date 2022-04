Clémentine Sarlat au naturel : elle assume ses rides et ses cernes en photo, son corps moins

Nombreuses sont les personnalités à partager leur quotidien sur les réseaux sociaux. Mais parfois, certaines usent un peu trop des filtres, n'assumant pas leur tête au naturel. Ce n'est pas le cas de Clémentine Sarlat qui a partagé sa réalité, en story Instagram, le 21 avril 2022.

Clémentine Sarlat est l'heureuse maman de trois filles : Ella (4 ans), Jasmine (1 an) et June (2 mois). Et sans surprise, son quotidien n'est pas de tout repos. Une vérité qu'elle n'a pas souhaitée cacher à sa communauté. Actuellement, la belle journaliste sportive spécialisée dans le rugby âgée de 34 ans est en vacances en Espagne avec son mari Clément Marienval. Et après avoir partagé une photo du sportif avec la petite Jasmine à la plage, elle a publié un cliché sur lequel on peut l'apercevoir en train d'allaiter sa petite dernière. "La réalité des vacances, c'est aussi ça...", peut-on lire en légende de la publication. Une réalité légèrement transformée par un filtre.

"Moi quand je vois à quel point les filtres modifient la réalité. Genre la photo d'avant, clairement, ce n'est pas ma vraie tête (je ne mets jamais de filtres, j'ai trop peur de ne plus supporter ma tête à force de le faire", a donc ensuite écrit Clémentine Sarlat en commentaire d'une vidéo sur laquelle elle a choisi un filtre qui accentue la taille des yeux et du nez. Puis, elle n'a pas hésité à publier une photo d'elle au naturel et de pointer du doigt certains détails. "Plusieurs masques de grossesse, des rides qui ne partiront plus jamais, des cernes grandes comme la Baie des Roses. No Filter", peut-on lire. Une publication qui devrait décomplexer de nombreuses femmes.

Clémentine Sarlat n'a également pas eu peur de parler de son post-partum, sur son fil d'actualité, le 7 avril. Pour ce faire, elle a posté une photo d'elle pas maquillée et vêtue d'un jogging, d'un t-shirt d'allaitement et d'un long manteau "surtaillé". "Vive les cernes, les rides, les kilos en trop, les vergetures, les t-shirt plein de vomitos et de nourriture et les cheveux coiffés (oui j'avais au moins eu le temps de ça). Le post-partum c'est tout sauf linéaire. Mais bizarrement j'aime ce temps suspendu avec mon bébé. J'aime moins mon corps qui change, faut aussi être honnête, j'ai du mal à appliquer le body positivisme sur moi-même. Mais c'est comme ça", a-t-elle précisé en légende.