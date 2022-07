Clémentine Sarlat très éprouvée : Son bébé hospitalisé pendant des jours dans des conditions difficiles

Les journées se suivent et se ressemblent malheureusement pour Clémentine Sarlat ces dernières semaines. Lundi 18 juillet 2022, la belle journaliste sportive spécialisée dans le rugby, l'athlétisme et le tennis a révélé que sa petite June (née en février 2022 de son union avec Clément Marienval) avait été hospitalisée.

"And we are back home", a tout d'abord écrit Clémentine Sarlat en légende d'une photo sur laquelle on peut découvrir son bébé (dont le visage est caché) dans son cosy. Et dans la story suivante, elle a confié à sa communauté que sa fille et elle étaient à l'hôpital. Une situation difficile à gérer pour la jeune maman. "Après quinze jours passés au total à l'hôpital en trois semaines, j'ai hâte de partir en vacances. Ce deuxième séjour était beaucoup plus dur à gérer émotionnellement pour moi. Grosse fatigue d'être enfermée dans 10m² sans clim, avec un bébé malade", a-t-elle poursuivi. Elle n'a toutefois pas souhaité dévoiler les raisons de l'hospitalisation de June. Mais nul doute que pour ses abonnés, le plus important est qu'elle soit de retour chez elle en meilleure santé.

Fin juin, ce sont ses deux autres filles Ella (4 ans) et Jasmine (1 an et demi) qui ont dû faire un passage à l'hôpital durant plusieurs jours. "Depuis vendredi, June est hospitalisée. Depuis hier soir, Jasmine aussi est hospitalisée à côté de sa soeur. Elles ont chopé un virus qu'elles ont du mal à combattre et c'est dur pour elle et pour nous. Elles sont très bien prises en charge mais c'est une expérience difficile et stressante, on ne va pas se mentir", avait-elle confié. Une hospitalisation qui avait duré pas moins de neuf jours comme Clémentine Sarlat l'avait indiqué lors de leur retour à la maison. "HOME. 9 jours plus tard nous sommes rentrées à la maison. Enfin à 5. Je le savais déjà, mais après avoir passé 9 jours à l'hôpital pédiatrique, je peux le dire, nous avons la chance d'avoir un système de soin aussi efficace (quand bien même il mérite d'être amélioré) et VOUS personnel soignant, vous déchirez", avait-elle posté.

June est donc restée six jours à l'hôpital. Un séjour qui sera vite, on l'espère, plus qu'un mauvais souvenir.