Clémentine Sarlat séparée de son mari et père de ses 3 enfants : Clément Marienval répond

Ce fut un gros coup dur pour Clémentine Sarlat. Le 7 novembre dernier, elle s'est saisi du compte Instagram officiel de son podcast La Matrescence pour annoncer une bien triste nouvelle. Avec son mari Clément Marienval, c'est terminé. En effet, après huit ans d'amour et les naissances de leurs trois petites filles, Ella (4 ans), Jasmine (presque 2 ans) et la dernière, June, née en février 2022, ils ont décidé de se séparer.

Une rupture qui n'aurait pas été du fait de la journaliste sportive comme elle l'a glissé dans son message. "J'ai hésité pendant très longtemps à en parler par ici... Mais depuis quelques semaines, je suis mère célibataire de trois enfants. Ce n'est pas mon choix et cela reste encore très difficile. Je commence tout doucement à apprendre à vivre avec ma nouvelle 'normalité' et celle de mes enfants", avait-elle déclaré.

Clémentine Sarlat s'épanchait ensuite sur sa difficulté à l'idée de se faire à ce nouveau quotidien. "Le cerveau déteste quand il ne maîtrise pas une situation et que tous ses plans se font exploser. C'est complexe aussi quand rien ne fait sens et qu'il y a trois enfants à protéger. La séparation s'apparente à un deuil. Alors, il y a des étapes, des hauts et des bas (plus de bas pour le moment, on ne va pas se mentir). Je ne sais pas quoi dire de plus à part que c'est dur", reconnaissait-elle.

Je souhaite apporter quelques précisions...

Après ces déclarations et la parution de notre article, l'avocat de Clément Marienval nous a fait parvenir le droit de réponse de l'ancien rugbyman devenu agent, que voici dans son intégralité : "Mis en cause dans un article intitulé Clémentine Sarlat quittée par son mari Clément Marienval : elle devient mère célibataire de 3 enfants, je souhaite apporter quelques précisions sur les faits qui y sont relatés. Clémentine Sarlat et moi-même vivons une période difficile comme peuvent en traverser de très nombreux couples. Par ailleurs, j'aime mes enfants et ne les abandonnerai jamais. Maintenant, il s'agit de ma vie privée et je n'hésiterai pas à prendre les mesures nécessaires pour la préserver en cas d'atteinte illégitime portée à celle-ci."