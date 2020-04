Clint Eastwood et Meryl Streep (Sur la route de Madison), d'amoureux à ennemis ?

Séducteur indomptable, Clint Eastwood a connu le grand amour avec Meryl Streep dans le film Sur la route de Madison sorti en 1995. Cet oeuvre du 7e art raconte le coup de foudre entre l'aventurier Robert Kincaid et l'innocente Francesca. Un amour comme on en vit qu'une fois dans une vie et qui a marqué à jamais l'histoire du cinéma. Très complices, les deux acteurs s'étaient révélés être des alter ego sur le tournage qui a d'ailleurs duré six semaines au lieu des dix prévues, tant leur connexion et leur osmose étaient palpables. Meryl dira d'ailleurs après la sortie du film que travailler avec Clint était un véritable "paradis".

Pourtant, cette relation qui a été considérée comme l'une des plus belles love story du cinéma a laissé place à quelques tensions entre les deux acteurs. Vingt ans plus tard, Meryl Streep et Clint Eastwood avaient ainsi publiquement montré leur désaccord lors de l'élection présidentielle américaine. Fervente supportrice d'Hillary Clinton, Meryl Streep n'avait à l'époque pas caché son étonnement lorsqu'elle avait appris le soutien de Clint Eastwood à Donald Trump. Apparemment pas très fan du président du parti Républicain, elle avait déclaré à Esquire : "Je n'étais pas au courant. Je vais devoir parler avec lui. Il faut que je corrige tout ça ! Je suis choquée. Vraiment. Parce qu'il est plus... J'aurais cru qu'il était plus sensible que cela."

De son côté, l'acteur du Bon, la Brute et le Truand avait justifié son soutien envers Donald Trump en déclarant : "Tout le monde commence à en avoir marre du politiquement correct, de faire de la lèche. (...) On est en pleine génération lèche-cul, maintenant. On est vraiment dans la génération mauviette. Tout le monde marche sur des oeufs." Comme quoi la politique peut vite devenir un sujet sensible, même pour les amoureux les plus mythiques du cinéma !