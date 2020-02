Clio Pajczer, ses difficultés à devenir maman : son témoignage bouleversant

C'est un message bouleversant que Clio Pajczer, ancienne chronique de Touche pas à mon poste (C8) et prof de yoga, a publié sur son compte Instagram, le 25 février 2020. La jeune femme de 34 ans qui a aussi été mannequin a fait savoir que certaines "bêtises" du passé avaient des répercussions sur ses envies de maternité.

"Cher corps, je n'ai pas toujours été positive envers toi. Je t'ai parfois privé jusqu'à perdre 18 kilos en 4 mois... ah le mannequinat... Je t'ai toujours fait faire beaucoup de sport et pas les plus doux. J'ai été fumeuse, j'ai beaucoup changé d'alimentation, trop de viande, puis plus du tout, trop sucré, puis plus assez... Je t'ai parfois aimé et parfois détesté. Depuis cinq ans, je suis plus douce avec toi, j'ai appris à t'aimer tel que tu es et je suis même fière de toi. Devenir professeur de Yoga aura vraiment changé ma vie. Mais je paye ces choses maintenant, avoir un enfant prendra un peu plus de temps et pourtant... ce sont bien les kilos que j'ai toujours rêvé de prendre ! Alors, laisse-moi te dire une chose aujourd'hui : je suis désolée d'avoir été stupide et de t'avoir fait du mal, car tu as été, tu es et tu seras toujours parfait. Tu es mon temple. Et je t'aime."

Clio, qui essaie donc d'avoir un enfant avec son mari Aurélien, qu'elle a épousé l'été dernier, rencontre donc quelques difficultés. Une annonce qu'elle a faite pour sensibiliser ceux qui la suivent.

En story, elle a donc poursuivi : "J'ai donc appris que ça allait être compliqué pour moi d'avoir des enfants et que c'est certainement dû aux bêtises de jeunesse, d'anorexie. Je ne vais pas entrer dans les détails, juste vous dire que ce n'est pas impossible d'avoir des enfants, plus compliqué. On va faire tout notre possible. (...) Je trouve qu'on est assez peu au courant et qu'on fait tous des bêtises comme manger trop, pas assez, faire trop de sport et on ne sait pas que ça peut avoir de grosses répercussions plus tard. Le but de mon message, c'est donc de dire à toutes les jeunes filles qui veulent peut-être ressembler à leurs idoles ou être plus fines pour qu'on les remarque que ça n'en vaut pas la peine, je vous le jure ! (...) Et les répercussions ne sont pas très cool plus tard."