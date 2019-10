Coleen Rooney en guerre contre une autre WAG, enceinte, Rebekah Vardy

Quand Coleen Rooney veut régler ses comptes, la femme de Wayne Rooney ne passe pas par quatre chemins.

Le 9 octobre 2019, l'Anglaise de 33 ans s'est emparée de ses réseaux sociaux pour révéler la haute trahison dont elle dit avoir été victime. Selon ses dires, l'une de ses plus proches amies, qui a accès à son compte Instagram privé, a vendu des informations au journal The Sun. Coleen Rooney aurait pu garder l'identité de la traîtresse secrète, mais non. La mère de quatre garçons Kai Wayne, Klay Anthony, Kit Joseph et Cass Mac (nés en 2009, 2013, 2016 et 2018) accuse une autre femme de footballeur anglais de l'avoir poignardée dans le dos : Rebekah Vardy, la femme de Jamie Vardy. Le footballeur de 32 ans joue sous les couleurs de Leicester City et a porté celles de Manchester United auparavant.

"Depuis plusieurs années, une personne qui me suivait sur mon Instagram personnel informait constamment The Sun de mes posts privés et de mes stories. Il y a eu tant d'informations données sur moi, mes amis et ma famille, le tout sans mon consentement. Après un long moment à tenter de savoir qui cela pouvait être, pour plusieurs raisons, j'ai eu une suspicion", a expliqué Coleen Rooney dans le message publié sur son Instagram public, suivi par 836 000 abonnés.

La femme de Wayne Rooney a alors établi un plan, celui de bloquer tous ses abonnés de son compte privé à l'exception d'un seul. Durant cinq mois, elle a publié de fausses informations afin de voir si celles-ci allaient se retrouver dans les tabloïds anglais. Un plan qui aurait fonctionné et permis à Coleen Rooney d'en déduire que la traîtresse n'était autre que Rebekah Vardy.