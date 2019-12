Colin Firth et sa femme Livia se séparent : la fin de 22 ans de mariage...

La tragédie du Koursk, qu'il contribua en 2018 à porter au grand écran devant la caméra de Thomas Vinterberg, n'est pas le seul naufrage qu'aura connu Colin Firth ces dernières années : touché et entre deux eaux au milieu des années 2010, le mariage du héros de Kingsman avec sa femme Livia (née Guggioli) est irrémédiablement coulé.

"Colin et Livia Firth se sont séparés. Ils restes en bons termes et unis dans l'amour qu'ils portent à leurs enfants", ont fait savoir au magazine People les représentants du couple, signalant qu'aucun autre commentaire ne sera fait à ce sujet. Mariés depuis 1997, un an après leur rencontre sur le tournage de l'adaptation télévisée par BBC du roman Nostromo, Colin et Livia sont parents de deux grands garçons : Luca, 18 ans, et Matteo, 16 ans. L'acteur oscarisé du Discours d'un roi, âgé de 59 ans, est par ailleurs père d'un autre fils, fruit de sa relation antérieure avec Meg Tilly.

Le couple, qui s'était dernièrement présenté ensemble à la cérémonie des Green Carpet Fashion Awards dans le cadre de la Fashion Week de Milan au mois de septembre, avait déjà connu un accident de parcours en 2015-2016. Alors qu'ils étaient séparés, Livia avait au cours de cette période vécu une histoire avec un autre homme, un journaliste italien du nom de Marco Brancaccia.

Une relation qui n'avait été divulguée qu'en mars 2018 après s'être trouvée au coeur des chroniques judiciaires : l'épouse de Colin Firth avait en effet accusé son ancien amant de l'avoir harcelée après la fin de leur aventure. "La vérité, avait déclaré Brancaccia pour sa défense après avoir été inculpé au regard de messages "abusifs", c'est que Livia et moi nous nous connaissons depuis l'enfance, puis nous avons vécu une histoire d'amour qui a duré onze mois en 2015-2016. Cela s'est terminé en juin 2016 et je ne l'ai plus jamais appelée. Je lui ai envoyé deux messages sur WhatsApp, un SMS pour son anniversaire et un e-mail à Colin - que je regrette profondément." Le procès s'était soldé par un arrangement amiable confidentiel, tandis que le couple Firth s'était reformé, comme l'avait signalé leur avocat : "Il y a quelques années, avait indiqué le magistrat, Colin et Livia ont pris sans aucune publicité la décision de se séparer. Livia a à cette époque entretenu une brève relation avec M. Brancaccia. Les Firth se sont depuis remis en couple."

Mais la dolce vita entre l'acteur britannique, qui a acquis la nationalité italienne, et la beauté transalpine avait vraisemblablement trop de plomb dans l'aile...