Colton Haynes dévoile des photos désavantageuses et un message poignant

A 31 ans, Colton Haynes a repris du poil de la bête après avoir traversé plusieurs épreuves ces derniers mois entre la mort de sa mère et son divorce d'avec Jeff Leatham. Le comédien, vu dans les séries Teen Wolf et Arrow, a aussi lutté contre ses addictions aux médicaments. Un sujet qui lui tient à coeur et qu'il a partagé sur Instagram, le 19 août.

Postant un diaporama de photos de lui à l'hôpital, le visage bouffi ou bien avec des bleus sur le corps, Colton Haynes a expliqué en légende le sens de sa démarche. "Petit retour en arrière. Je ne veux pas m'inquiéter du fait de savoir si je suis beau ou pas sur Instagram. (...) Je ressens une joie immense quand quelqu'un vient me voir et me dit que mes propos qui encouragent à parler librement de la dépression, de l'anxiété, de l'alcoolisme et de l'addiction l'ont aidé d'une manière ou d'une autre. L'an dernier, j'ai lutté pour essayer de trouver ma voix et là où je me sentais bien, cela a été la lutte la plus belle que j'ai dû mener. (...) Je poste ces photos pour vous faire comprendre ma vérité. Je suis très reconnaissant d'être là où j'en suis maintenant (un an après ces photos) mais clairement ces moments là ont été très sombres. Je suis un être humain avec des défauts, comme vous. Si vous êtes dans le noir parfois... je vous assure que ça ne dure pas. Je vous aime", a-t-il écrit.