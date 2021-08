Coluche, son désir d'élever Lola Dewaere : un projet stopé net, révélations de l'actrice

Le cinéma français n'a jamais oublié l'acteur Patrick Dewaere, mort en 1982. Sa fille, Lola, non plus même si elle était enfant quand il est décédé et qu'elle s'est retrouvée seule avec sa mère Elisabeth. Finalement confiée à ses grands-parents, l'actrice que l'on retrouve ce 25 août dans la série Astrid et Raphaëlle sur France 2 aurait bien pu être élevée par... Coluche.

Après la disparition de son père, acteur culte du film Les Valseuses, Lola Dewaere est alors élevée loin du show business. "A la mort de mon père, ma mère s'est retrouvée dans une situation difficile : elle n'était pas tout à fait sortie de ses histoires de drogue, elle avait des soucis avec le fisc car ­Patrick Dewaere avait de gros ­arriérés d'impôts, et elle n'avait pas de travail. Son monde s'est écroulé. Mes grands-parents maternels ont proposé de s'occuper de moi et j'ai grandi près d'Angers, à Saint-Lambert-du-Lattay, le petit village où est enterré mon père", confiait-elle à Paris Match en 2010.

Mais la jeune Lola aurait pu grandir auprès d'un autre homme : Coluche. Ce dernier était le meilleur ami de Patrick Dewaere et souhaitait pouvoir être présent dans la vie de sa fille. "Après la mort de mon père, il a appelé mes grands-parents en leur disant : 'Lola devait se faire baptiser, je devais être le parrain, c'est à moi de l'élever.' Mon grand-père s'y est farouchement opposé", ajoutait Lola Dewaere. Finalement, le comique et acteur est mort dans un accident de moto - objet de toutes les rumeurs - en 1986.

Même si elle a grandi loin de sa mère Elisabeth - dite Elsa - les premières années, Lola gardait avec celle-ci des relations et avait finalement pu revenir auprès d'elle. "Nous avions une relation fusionnelle, même si je ne la voyais que pendant les vacances. Chaque séparation était un déchirement. Elle a fini par remettre de l'ordre dans sa vie, et j'ai pu retourner habiter avec elle. J'ai donc fait ma cinquième à Saint-Michel de Picpus, à Paris, mais j'ai été virée : gros problèmes de discipline. Je ne me suis jamais droguée, mais j'étais très rebelle", racontait-elle au magazine.

Aujourd'hui, c'est avec son amoureux Pierre-Edouard qu'elle fait toit commun.