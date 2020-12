Concours Miss France : Deux Miss dans une même famille, la mère dans le jury !

L'identité de notre Miss France 2021 sera révélée ce samedi 19 décembre 2020. Les 29 Miss régionales défilent au Puy-du-fou dans l'espoir d'attirer l'oeil du jury 100% féminin, composé d'anciennes reines de beauté. Parmi les juges de la soirée, Patricia Barzyk a une relation particulière avec le concours Miss France.

Après avoir été élue Miss Jura 1979, elle a été sacrée Miss France 1980. Mais elle n'a pu célébrer la belle nouvelle à l'hôtel Sheraton de Paris, là où l'élection s'était déroulée. En réalité, Patricia Barzyk était arrivée première dauphine lors de la soirée. La Miss élue, Thilda Fuller, s'est retirée pour raisons personnelles après seulement trois jours de règne. C'est donc à la belle Patricia que la couronne est revenue.

Rapidement, la jolie brune aux yeux bleus se lance dans le mannequinat et le cinéma. Au cours de sa carrière, elle rencontre l'acteur James Aubrey. Entre eux, c'est l'amour fou et de cette relation naît une adorable petite fille le 27 mars 1989 : la petite Sarah. La fillette hérite du charme de sa maman... et suit ses traces.

Patricia Barzyk et sa fille Sarah : un destin commun

Alors élue Miss Paris 2008, Sarah Barzyk se présente à l'élection de Miss France 2009. Finalement, la jolie jeune femme, âgée à l'époque de 19 ans, n'a pas eu le même destin que sa célèbre maman puisque c'est Chloé Mortaud qui a été élue Miss France 2009. La belle s'est alors lancée dans le cinéma et fait carrière comme comédienne... comme sa maman, révélée en 1986 dans La machine à découdre de Jean-Pierre Mocky. Une rencontre qui a changé la vie de Patricia Barzyk puisqu'elle a vécu de longues années d'amour avec l'acteur et réalisateur, devenu au passage le beau-père de sa fille.

Mais pour elle, tout a commencé grâce à Miss France. Elle fait ainsi son retour, comme membre d'un jury 100% féminin aux côtés d'autres reines de beauté. Iris Mittenaere (Miss France 2016) présidente du jury, sera accompagnée de Linda Hardy (1992), Elodie Gossuin (2001), Sonia Rolland (2000), Vaimalama Chaves (2019), Muguette Fabris (1963), Patricia Barzyk (1980), Nathalie Marquay (1987), Mareva Georges (1991) et Flora Coquerel (2014). Trente autres reines de beauté participeront à la cérémonie d'ouverture.