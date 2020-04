Confinement : Michael Bublé et sa femme Luisana s'exposent comme jamais

Ce dispositif solide a de quoi ravir leurs nombreux admirateurs puisque les deux artistes forment d'ordinaire un couple plutôt discret, qui ne se montre que lors des grands événements. Comme en novembre 2018, lorsque Michael Bublé avait reçu son étoile sur le Walk of Fame, à Hollywood.

À la fin du mois de mars, le crooner avait expliqué à Entertainment Tonight Canada comment le confinement avait inspiré son retour sur les réseaux sociaux. Il les avait quittés lorsqu'un cancer du foie avait été diagnostiqué à son fils Noah en 2016, alors qu'il n'avait que 3 ans. "Je suis parti des réseaux sociaux lorsque le cancer de mon fils a été diagnostiqué et je ne suis pas revenu. Pour moi, ils étaient devenus néfastes pour la santé mentale et j'avais parfois l'impression que c'était très narcissique. J'en avais vraiment marre de voir les gens prendre des selfies et montrer des photos de leur vie fantastique qui ne l'était pas vraiment, et mettre la pression à ceux qui voulaient la même, alors que c'était impossible", a-t-il expliqué. C'est dans une tout autre logique, d'entraide et de partage, que Michael Bublé a organisé ses live quotidiens.

La chanteur et sa femme sont les parents de trois enfants : Noah, aujourd'hui âgé de 6 ans et qui a remporté son combat contre le cancer, Elias, 4 ans, et Vida, 3 ans.