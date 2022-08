Michael Bublé papa pour la 4e fois : le prénom de son enfant dévoilé

Michael Bublé et son épouse Luisana Lopilato sont des parents heureux et comblés. Le 19 août dernier, la chanteuse argentine annonçait sur son compte Instagram la naissance de leur quatrième enfant, révélant au passage son prénom. "De l'amour vient la vie, la lumière et elle... notre bébé Cielo Yoli Rose Bublé. Tu es enfin arrivée dans nos vies avec tes 3,8 kg !!! Merci Dieu pour cette bénédiction infinie, nous t'aimons !! Noah, Elias, Vida et ta mère et ton père", écrivait-elle en légende d'un cliché laissant apparaître une jambe du nouveau-né.