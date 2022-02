Michael Bublé : Sa femme est enceinte de leur 4e enfant !

Le chanteur canadien Michael Bublé peut annoncer une heureuse nouvelle à ses proches et fans en ce mois de février 2022 : il sera bientôt papa pour la quatrième fois.

En effet, même si le showman de 46 ans et sa femme Luisana Lopilato, top model de 34 ans n'ont encore rien annoncé officiellement, l'annonce de la nouvelle aura vraisemblablement lieu par vidéo musical dans la semaine. Selon TMZ, la nouvelle vidéo du crooner intitulée I'll never not love you ("je ne t'aimerai jamais pas") sera disponible à sa sortie ce week-end lors de laquelle les fans pourront découvrir Luisana révélant sa grossesse.

Le couple accueillera donc son 4eme enfant, après Noah, 8 ans, Elias, 6 ans et Vida 3 ans. Les parents du petit Noah avaient dû aider leur fils à combattre un cancer il y a quelques années. Il a contracté un cancer du foie en 2016 et avait été contraint de subir un traitement de 18 mois. Michael Bublé avait alors dévoilé "l'enfer" qu'il avait vécu. "Je ne raconte jamais toute l'histoire, même pas à mes amis car c'est trop douloureux. C'est mon petit garçon... Un super-héros, il n'a pas besoin de revivre cette expérience encore et encore. Mais j'ai été en enfer" confiait-il en 2018. À cette même période, le chanteur avait d'ailleurs annoncé son retrait de la scène musicale, faisant de la guérison de son enfant une "priorité absolue".

"Quand nous avons appris que Noah avait un cancer, je me suis pris une claque. Je me souviens de moi, assis à l'hôpital et pensant : 'Mes angoisses étaient vraiment des angoisses à la con.' J'avais peur des ventes de disque, de devenir un mème sur la Toile ou de ce qu'un connard pouvait dire de moi ? En une seconde tout est devenu clair" avait déclaré le canadien. Finalement le couple s'était affiché tout sourire avec leur fils le 24 avril 2020 lors d'un live Instagram pour montrer sa rémission.