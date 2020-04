Michael Bublé : Première apparition de son fils Noah (6 ans) depuis son cancer

Michael Bublé et Luisana Lopilato avaient réservé une surprise de taille à leurs abonnés lors de leur dernier live Instagram, vendredi 24 avril 2020 : leur fils Noah (6 ans) a fait sa première apparition publique depuis qu'il a vaincu le cancer. Ce petit blondinet s'était vu diagnostiquer un cancer du foie, en 2016. Depuis, il est en rémission et en bonne santé.

"Je ne sais même plus quel jour on est", a plaisanté Luisana Lopilato. "On est vendredi, non ? La seule différence pour nous c'est que les vendredi, samedi et dimanche, les enfants ont le droit de dormir dans notre lit", a expliqué le crooner canadien, pendant que son fils faisait irruption dans la vidéo. L'occasion de remarquer que le petit Noah a déjà bien grandi.

Les parents d'Elias (4 ans) et Noah ont également laissé leur petite Vida Amber Betty (1 an) face caméra. Grimpant sur les genoux de sa maman, elle a demandé à chanter une chanson avec son père. Ils se sont donc lancés dans une reprise de Señorita, le tube de Shawn Mendes et Camila Cabello.