Copiez le look de Salma Hayek avec cette robe orange

Adoptez le look vitaminé de Salma Hayek aux Oscars avec cette robe orange Ana de The Drop

C'est l'une des soirées les plus glamour de l'année. Les Oscars ont encore une fois réuni un parterre d'invités époustouflant. Ces stars ont d'ailleurs rivalisé d'audace côté look. Et s'il y en a une qui a bien attiré tous les regards, c'est Salma Hayek. L'actrice était tout simplement resplendissante dans sa robe dos. Avec cette couleur vibrante, elle annonçait ainsi le retour prochain du printemps. Pour adopter vous aussi un look vitaminé, craquez pour cette slip dress orange Ana de The Drop à prix réduit sur Amazon. Elle ne vous coûtera en effet qu'entre 19,64 € et 34,90 € selon les tailles, une super affaire.

Une robe aux accents nineties ultra colorée