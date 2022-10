Coralie Porrovecchio (encore) fiancée ou déjà mariée à Boubacar Kamara ? Une photo perturbe ses fans

Le 8 octobre 2022, Coralie Porrovecchio a fêté ses 27 ans. Pour l'occasion, Boubacar Kamara lui a organisé une soirée en amoureux. Un moment partagé par la jeune femme, révélée lors de la saison 9 de Secret Story (en 2015), le 23 octobre. Et elle en a profité pour dévoiler une grande nouvelle.

L'anniversaire de Coralie Porrovecchio était l'occasion pour le couple de se retrouver en tête-à-tête. Et comme on a pu le découvrir sur le fil d'actualité de l'ancienne candidate de télé-réalité, tous deux se sont rendus au restaurant. Afin de faire plaisir à sa belle, Boubacar Camara lui a offert un sublime bouquet de roses blanches. Mais il en aurait aussi profité pour faire sa demande en mariage. La charmante brune a posté une photo sur laquelle on peut la voir en train de prendre un cliché de sa main gauche, où se trouve une sublime bague. En face, on peut voir le footballeur fixer l'objectif. "Yess", peut-on lire en légende de la publication. Un message accompagné d'un émoji avec les yeux grands ouverts et d'un autre représentant une bague.