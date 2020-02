Corinne Darras : Mort de la comédienne à l'âge de 72 ans, Carpentras en deuil

La comédienne Corinne Darras (née Lahaye) est morte dimanche 16 février 2020. Née à Bois-Colombes, elle était l'épouse de l'acteur et metteur en scène Jean-Pierre Darras. Après avoir suivi les cours au Conservatoire national supérieur d'art dramatique, Corinne Darras a multiplié les rôles dans les années 70-80. On se souvient d'elle lorsqu'elle a interprété le rôle de Germaine dans Mais où est-donc passée la septième compagnie ? Le couple était particulièrement connu à Carpentras pour avoir créé Les Estivales, en 1993. Couple fondateur dans le monde du divertissement, ils ont été séparés par la vie en 1999.

Corrine Darras avait repris les rênes de ce grand festival pendant une décennie jusqu'en 2009, quand le festival s'est arrêté. Francis Adolphe, ancien maire de Carpentras, s'est exprimé après l'annonce de ce décès. "Ils étaient comme ma famille. Cela me remplit de tristesse. Et quand je me rappelle nos moments ensemble à Suzette ou ailleurs, j'ai envie de rire et ils me manquent. On ne travaillait jamais vraiment au sens désagréable, car nous éprouvions toujours de la joie et de la bonne humeur ! Jean-Pierre disait d'ailleurs : 'Le travail, j'ai rien contre, mais c'est le temps qu'on perd !' Corinne, il y a toujours une caisse de vieux télégraphe que tu partageras avec Jean-Pierre dans votre dernière demeure !", a-t-il écrit sur son compte Facebook.

Un dernier hommage sera rendu à Corrine Darras lors d'une cérémonie religieuse le mercredi 19 février 2020, à 10h30, en l'église Saint-Augustin, à Paris. Elle sera ensuite inhumée au cimetière de Suzette (Vaucluse), vendredi 21 au matin, où repose déjà son mari.