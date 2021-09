Corinne Masiero célibataire : elle quitte son compagnon après 20 ans de vie commune

Après plus de vingt années passées avec un "mec super bien", Corinne Masiero est célibataire. D'après les informations de Closer en date du vendredi 17 septembre 2021, l'actrice a pris la décision de quitter son compagnon, le naturopathe et metteur en scène de théâtre de rue, Nicolas Grard. Ils s'étaient rencontrés lors d'une manifestation contre le Medef organisée au début des années 2000.

D'après les sources citées par nos confrères, Corinne Masiero (57 ans) vivrait désormais "en communauté", toujours dans le Nord de la France, sa région natale. Elle assurerait "à qui veut l'entendre, qu'elle aura beaucoup de mal à l'idée de revivre, un jour, en couple".

La comédienne poursuit tout de même son métier d'actrice. Elle a tourné cet été le dernier film de Frank Cimière dans lequel elle interprète une SDF - comme elle durant ses années difficiles - qui rencontre un homme handicapé mental avec qui elle embarque à bord d'une voiture sans permis.

Corinne Masiero avait l'air très amoureuse de son homme. Il avait été d'un soutien sans faille lorsqu'elle apparaissait nue et ensanglantée aux César. "Il est à cent pour cent avec moi. Il m'a d'ailleurs écrit : 'À sang pour sang au poil' !", avait-elle confié à Gala. Depuis vingt ans, elle ne quittait plus son compagnon avec qui elle habitait à Roubaix (Nord). Ensemble, ils avaient même fondé une troupe de théâtre. "Tous les matins, je me dis : 'Peut-être que ce soir ce sera fini.' Et le soir je me dis : 'Peut-être que demain ce sera fini.' N'avoir aucune certitude, ça marche bien ce truc-là", confiait-elle au Monde. Une méthode qui n'a pas porté ses fruits...