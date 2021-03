Corinne Masiero en couple depuis 20 ans : "un mec super", le premier qu'elle ne trompe pas

Depuis le carton inattendu de Capitaine Marleau, Corinne Masiero savoure une notoriété tardive avec laquelle elle garde toutefois beaucoup de distance. Bien loin d'avoir en tête un plan de carrière devant la mener au sommet du show business, elle reste fidèle à elle-même, sans compromis. Au point de s'afficher nue sur la scène des César, pour soutenir les acteurs de la Culture face au gouvernement. Ce qui se dit sur elle, c'est son compagnon qui s'en préoccupe surtout.

Longuement interrogée par le journal Le Monde, Corinne Masiero a ainsi évoqué celui qui partage sa vie en révélant ce qu'elle a fait après la fameuse cérémonie des César : prendre un Lexomil et se coucher ! Le torrent de messages, positifs comme négatifs, c'est son amoureux qui en a pris connaissance le premier sur les réseaux sociaux. Les insultes et les mots de soutien, la comédienne ne les a lus que le lendemain. "Je sais me battre contre les insultes, ça ne me touche pas – j'exagère, ça touche toujours, mais je sais me défendre là-dessus. L'inverse, pour moi, est beaucoup plus dur à gérer", dit-elle.

Les coups, Corinne Masiero les affronte donc avec son "mec", un homme discret avec qui elle vit à Roubaix depuis plus de vingt ans, "le premier qu'elle ne trompe pas", écrivent nos confrères. Avec lui, la star âgée de 57 ans a opté pour une attitude devant lui éviter de souffrir en cas de rupture. "Tous les matins, je me dis : 'Peut-être que ce soir ce sera fini.' Et le soir je me dis : 'Peut-être que demain ce sera fini.' N'avoir aucune certitude, ça marche bien ce truc-là", jure-t-elle. Prudente et pudique, la star n'aime pas non plus qu'on lui dise je t'aime. "Sans doute parce que j'ai manqué d'amour et que je ne m'aime pas assez", dit-elle dans Télé 2 semaines.

Mais, bien évidemment, elle aimerait que cela ne finisse jamais parce que son amoureux "est un mec super". Il est naturopathe et a aussi monté une troupe de théâtre appelée Mangez-moi. Ce dernier roule en break Volvo, n'ayant pas la folie des grandeurs, comme la star. Si Capitaine Marleau a rendu Corinne Masiero riche, elle ne se préoccupe pas de l'argent. "Dans cinq minutes, je peux me casser la figure et me briser le cou. J'aurai des euros sur mon compte, mais ils ne me seront plus utiles", précise-t-elle cette fois dans Télé 2 semaines. Ce qui l'intéresse c'est de pouvoir "ouvrir sa gueule", pratiquer son métier avec passion et liberté ou encore d'apporter aux autres "le moins de souffrance" possible...