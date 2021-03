Corinne Masiero traitée de "laideron" par Stéphane Tapie : elle s'en prend à son père Bernard

La cérémonie des César 2021 ne s'est assurément pas déroulée comme on aurait pu l'imaginer. Bien au contraire. Entre piques au gouvernement, et plus particulièrement à Roselyne Bachelot, face à la situation du milieu du cinéma et de la culture en général, et sketchs moyennement appréciés par le public, l'événement a beaucoup fait réagir. Mais ce qui a retenu l'attention, c'est surtout l'intervention militante de Corinne Masiero. La comédienne s'est présentée sur scène dans un costume de Peau d'âne ensanglanté et des tampons sur les oreilles avant de se dévêtir entièrement pour exprimer sa colère. Un geste qui lui vaut aujourd'hui d'être accusée d'exhibition sexuelle. Mais ce n'est pas tout, Corinne Masiero a également reçu quelques critiques sur son physique, notamment de la part de Stéphane Tapie.

Le fils de Bernard Tapie a carrément dérapé dans Touche pas à mon poste le 12 mars dernier. "Merde, j'aime le cinéma ! Je n'ai pas envie de voir cette espèce de laideron avec ses tampons", a-t-il lâché. Des propos qui ont choqué l'ensemble des chroniqueurs de l'émission, Cyril Hanouna ainsi que les téléspectateurs. En revanche, la principale intéressée, elle, s'attendait malheureusement à ce genre de réactions. Mais au lieu de rentrer dans le clash, Corinne Masiero a préféré jouer l'ironie en rappelant le vieux litige de Bernard Tapie avec le Crédit Lyonnais il y a près de trente ans. "Je ne sais pas qui est ce Monsieur, je connais un autre Tapie, mais il a eu des problèmes avec le Crédit lyonnais", a-t-elle déclaré lors d'une interview pour Causette. Et d'ajouter : "Mais il faudrait être conne pour ne pas s'attendre à de telles réactions vu la société ultra patriarcale dans laquelle nous vivons encore."

Corinne Masiero a été davantage étonnée en revanche du soutien et de l'amour reçus des quatre coins du monde. "J'ai été inondée d'amour et de remerciements de toute part, du monde du spectacle mais pas que. (...) On m'a écrit depuis le Brésil, la Corée du Sud ou le Canada pour me dire que c'était vachement bien, d'avoir fait ce coup pour faire entendre notre détresse", s'est-elle réjouit. Une note positif qu'on préfère retenir !