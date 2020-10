Capitaine Marleau : Virginie Ledoyen et Corinne Masiero en Guadeloupe, découvrez pourquoi

L'heure est au dépaysement pour la populaire Capitaine Marleau. Bye bye la métropole, bonjour la Guadeloupe ! Alors que la loufoque enquêtrice, alias Corinne Masiero, part se reposer au soleil, elle n'hésite pas à mettre son nez dans une affaire en cours. De quoi la mener sur la piste d'une championne de voile incarnée par une guest star de luxe : Virginie Ledoyen. Un tournage dans un cadre idyllique qui n'est pas que le fruit du scénario...

D'ordinaire, Capitaine Marleau (France 3) se tourne dans l'hexagone - à plusieurs reprises en Bretagne, en Charente-Maritime ou encore dans le Bas-Rhin - mais, cette fois-ci, les caméras se sont donc posées à des milliers de kilomètres. Et tout cela grâce à France Télévisions ! Certes un tournage comme celui-là coûte logiquement plus cher mais il permet de faire la promotion de l'Outre-mer. "France Télévisions lance ce samedi la seconde édition de l'opération 'Coeur Outre-mer'. Durant une semaine, du 24 au 30 octobre, les programmes diffusés sur les chaînes nationales du groupe mettront en valeur l'actualité et la culture des départements ultramarins", a ainsi relaté France Info.

France Télévisions avait signé en 2019 un Pacte de visibilité des Outre-mer avec pour vocation d'ancrer "un réflexe Outre-mer sur l'ensemble de ses antennes" Pacte signé par la présidente, reconduite, du groupe d'audiovisuel public, Delphine Ernotte.

Ce tournage en Guadeloupe a énormément ravi Virginie Ledoyen qui rejoint la longue liste des guest de la série comme Laura Smet, Benjamin Biolay ou encore Christophe Lambert. Interrogée par Télé 7 Jours, elle a évoqué un tournage "plutôt chouette" et d'ajouter : "Et puis, cette série est la rencontre de deux phénomènes que sont Josée et Corinne Masiero. Deux femmes assez singulières et super libres. Elles font ce qu'elles ont envie de faire, à leur manière, d'où, sans doute, le succès de Capitaine Marleau. Autant dire que ça me plaisait énormément de me retrouver dans leur univers."