Coronavirus : Le chanteur Babyface et sa famille ont été contaminés

Lundi 13 avril 2020, les États-Unis recensaient 554 849 cas de contaminations au coronavirus et 21 942 morts (source : Centres pour le contrôle et la prévention des maladies). Babyface a également été touché par la pandémie. Le chanteur et sa famille ont contracté le virus.

C'est sur Instagram, où il compte plus de 420 000 abonnés, que Babyface a révélé avoir été testé positif au Covid-19. Le 10 avril 2020, jour de son 62e anniversaire, le chanteur a remercié ses fans pour leurs nombreux messages. Babyface ajoute : "Je me sens béni de pouvoir fêter un autre anniversaire. J'ai été testé positif au virus Covid-19, et ma famille également. C'était quelque chose d'incroyablement effrayant à vivre, mes amis."

"Je suis heureux de rapporter que nous avons été testés négatifs et sommes en pleine voie de guérison", ajoute-t-il. Ses fans, invités à suivre une battle entre Teddy Riley et lui diffusée en direct sur Instagram, ont été rassurés !