Cosmic Love : Une ancienne et très jolie Miss au casting de la nouvelle émission de Nabilla

Au mois d'avril 2022, Nabilla annonçait le lancement prochain d'une nouvelle émission romantique, dont l'animation lui a été confiée. Et le format est complètement inédit et inattendu. C'est la plateforme Amazon Prime Video qui l'a sollicitée pour présenter Cosmic Love, un programme de dating dans lequel des célibataires cherchent l'amour en fonction de leur signe astrologique. Les épisodes seront disponibles à compter de ce vendredi 6 janvier 2023.

En attendant de les découvrir, il est d'ores et déjà possible de savoir qu'une ancienne Miss apparaîtra au casting. Il s'agit de Lison Di Martino, élue Miss Paris 2017 puis Miss Ile-de-France. A l'époque, la jolie brune était même à deux doigts de remporter la couronne et l'écharpe de Miss France lors du concours. Le jury lui avait d'ailleurs attribué la majorité de ses points mais c'est finalement Maëva Coucke qui était sacrée pour devenir l'ambassadrice de la France toute l'année 2018. Lison Di Martino terminait tout de même deuxième dauphine de cette dernière. Ainsi, elle avait pu l'accompagner durant une partie de son règne à travers le pays. Depuis, la jolie brune a entrepris une carrière de mannequin. Elle a d'ailleurs défilé pour le couturier Christophe Guillarmé à l'occasion de la Fashion Week de Paris en septembre 2022. Et plus récemment, elle a lancé un podcast baptisé L'Effet Papillon.

Mais c'est bien pour trouver l'amour qu'elle refait parler d'elle aujourd'hui en participant à Cosmic Love. "Mon élément c'est le feu. D'après vous, quelles seront mes connexions astrales ?", a-t-elle demandé à sa communauté Instagram pour teaser l'émission.