Coupe du monde : Benjamin Biolay boycotte à sa manière, il révèle sa drôle d'astuce !

S'il y a un évènement qui divise en ce moment, c'est bien la Coupe du monde qui se tient actuellement au Qatar. Depuis que le petit pays du Moyen-Orient a été désigné, de nombreuses voix s'élèvent pour critiquer ce choix et les conditions de travail des ouvriers sont notamment remises en cause. Dans ce contexte, de nombreuses personnes ont décidé de boycotter la compétition, à l'image de Benjamin Biolay, qui s'en est expliqué sur le plateau de Quotidien. Lorsque Yann Barthès lui demande s'il a pensé à boycotter le mondial, sa réponse est assez inattendue. "Alors, je la boycotte de manière très très feutrée. Je regarde les matchs, mais je ne regarde pas les panneaux publicitaires", lâche-t-il devant un plateau hilare.

Le chanteur de 49 ans s'en prend ensuite au président de la Fédération internationale de football association (FIFA), accusé par beaucoup d'être l'instigateur de cette Coupe du monde très critiquée. "Quand il y a le sempiternel plan sur Gianni Infantino je ferme les yeux. Ça doit être à la 4ème minute tous les matchs. Voilà, donc je suis très très engagé là-dessus", poursuit-il. L'interprète de Comment est ta peine ? est ensuite interrogé sur le fameux match à venir de l'équipe de France face à l'Angleterre ce samedi et il poursuit avec ses réponses pleines d'ironie. "Je boycotte, mais toujours très feutré, un soft boycott comme on dit, avec beaucoup d'amis qui boycottent avec moi", explique-t-il en rigolant.

Un match compliqué à venir face à l'Angleterre

Pour ce qui est du pronostic de ce match, Benjamin Biolay se mouille et mise sur une victoire de la France par 2 buts à 1, mais après prolongations. "Un très dur moment, comme il y a beaucoup d'arrêts de jeu maintenant, il y en a 43 minutes à peu près, on verra si on est tous vivants dimanche matin", conclut celui qui s'est fait durement attaquer par un célèbre chanteur récemment.

Si certaines personnalités françaises ont fait le choix de boycotter l'évènement depuis le début, ce n'est visiblement pas le cas de Benjamin Biolay. Le chanteur français, connu pour être fan de foot, ne compte pas bouder son plaisir.