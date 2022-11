"Pas obligé d'harceler" : Benjamin Biolay vivement attaqué par un chanteur célèbre, échange tendu !

Ces derniers jours, Michel Fugain ne s'est pas fait beaucoup d'amis dans la musique ! Interrogé par le journal Sud Info, le septuagénaire a flingué toute la nouvelle génération française, persuadé qu'aucun d'eux n'est très bon. Une attaque qui n'a pas vraiment plu à Benjamin Biolay, occasionnant une réponse toute aussi salée, mais qui ne concernait pas que l'ami de Marina Foïs...

En réalité, de nombreux collègues à lui étaient également critiqués par le chanteur, dont Julien Doré. Le jeune papa, qui vient d'organiser un concert entier sur Tik Tok, fait en effet partie des "victimes" de l'interprète de Fais comme l'oiseau : "Ça ne me parle vraiment pas", avance-t-il, avant de se lâcher sur Matthieu Chédid notamment.

"Est-ce qu'un jour il va chanter ?", assène-t-il plutôt violemment, en référence sans doute à sa voix douce et aigüe. Et ce n'est pas fini : Bénabar est lui aussi dans le viseur de Michel Fugain, apparemment déçu par sa carrière. "Bon, on attend... J'ai pas envie de dire que c'est pas bien... Mais bon, est ce qu'il va faire autre chose que de nous chanter le quotidien ?" se demande-t-il. Une critique déjà formulée par Lio, comme le rappelle le journaliste de Sud Info, mais qui semble plutôt gratuite.

Et ce n'est pas fini, puisque Cali est également cité. Le chanteur du sud de la France semble lui aussi avoir déplu à Michel Fugain, peu avare de critiques. "Cali, j'ai fondé énormément d'espoirs dans ce mec... L'évolution de Cali, elle me gonfle". Décidément, on se demande bien qui trouve grâce aux yeux de Michel Fugain !

"Moi non plus, je n'aime pas..."

Pas Benjamin Biolay, cependant, qui "ne parle pas" non plus au père de Laurette, Marie et Alexis Fugain, comme il le dit dans l'interview. Mais pas question pour ce dernier de ne pas réagir à ces propos qui semblent l'avoir beaucoup touché. Surnommant son collègue "Mimiche la Fugue" en story Instagram, il lui a lancé un message plutôt agacé.

"Moi non plus je n'aime pas ce que tu fais, monsieur Michel Fugain mais je ne me sens pas obligé de te harceler depuis 2008", a-t-il écrit. Une injonction claire, qui ne devrait cependant pas forcément calmer son aîné. En guerre depuis de nombreuses années avec le chanteur et compositeur à la voix grave, l'ex-membre du Big Bazar avait même été, il y a quelques années, jusqu'à le traiter de "petit con" !