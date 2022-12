Coups de foudre en série dans Le Meilleur Pâtissier : cet autre couple qui s'est formé sur le tournage !

Il y a quelques semaines, deux candidats de la nouvelle saison du Meilleur Pâtissier, actuellement en cours de diffusion, annonçaient être en couple depuis le tournage. Il s'agit de Adelina et Benjamin. "Nous étions très loin d'imaginer qu'une rencontre sous cette tente allait changer nos vies... C'est entre rires, pleurs, stress et fatigue qu'est née cette belle histoire... et pourtant sur le papier rien n'était simple, l'un de Toulouse, l'autre de Belgique, mais l'amour triomphe toujours", ont-ils écrit sur Instagram.

Plus tard, lors d'une interview pour Télé Loisirs, ils partageaient de nouveaux détails sur les circonstances de leur coup de foudre : "Ça a commencé lors de la cinquième semaine j'avais le tablier bleu et je ne sais pas ce qui s'est passé, c'était une semaine sans. Benjamin s'est très bien occupé de moi. Il a vu une autre facette de moi et il s'est dit 'elle est trop chou'. Ça l'a énormément touché et on s'est beaucoup rapprochés. Après cette semaine consacrée à Halloween, il y a eu une soirée bowling, on a beaucoup rigolé et on a relâché la pression avec tous les autres. Et c'est là que voilà...", avait confié Adelina.

Coup de foudre à la cantine

Une nouvelle qui a créé la surprise mais qui n'est pas une première dans l'histoire du concours ! En effet, dans Le Meilleur Pâtissier, les Professionnels diffusée en 2021, une candidate avait déjà trouvé l'amour sur le tournage, à savoir Victoire. Eliminée à la demi-finale de l'émission avec son binôme Rémi, elle estimait avoir tout de même "tout gagné". "Quand je dis que j'ai tout gagné, c'est le cas : le respect de ma famille, de mon meilleur ami Rémi, des amis... et une femme !", précisait-elle. Car oui, Victoire est finalement repartie avec Gabriella Da Rocha, laquelle a été finaliste dans la saison 6 du programme culinaire de M6 en 2017. "J'ai rencontré Gabriella sur le tournage du Meilleur pâtissier. Elle est venue pour une 'battle', diffusée en deuxième partie de soirée. Je l'ai rencontrée à la cantine et ça a été le coup de foudre. Le tournage de la demi-finale s'est déroulé le 26 novembre 2019, on s'est vues le 27 et depuis, on ne s'est jamais séparées", apprenait-on également.

Les deux femmes sont toujours en couple aujourd'hui et se sont même passées la bague au doigt ! C'est le 27 juillet dernier que leur beau mariage a eu lieu, dont quelques images ont été partagées sur leurs réseaux sociaux.