Covid-19 : Ce politique français a fait plus de 100 tests PCR !

En tant que président du Sénat, le Républicain Gérard Larcher fait très attention à sa santé, en ce contexte de pandémie. En effet, c'est lui qui doit reprendre les rênes du pays si jamais il arrivait quelque chose au président de la République, Emmanuel Macron. De plus, âgé de 72 ans, il est considéré comme une personne à risque face au Covid-19 et ses variants. C'est pourquoi il aurait, selon les informations de L'Opinion, effectué 102 tests PCR depuis mars 2020.

En tant que sénateur, Gérard Larcher rencontre il est vrai beaucoup de personnes. On imagine qu'il est très rigoureux sur les gestes barrières, plus que jamais mis en avant depuis la cinquième vague, mais les politiques ont parfois du mal à suivre les règles des autorités. La question de la contamination du Premier ministre Jean Castex et ses rencontres, où le respect du masque et des mains non serrées a été peu suivi, expliquent également le fait que Gérard Larcher soit particulièrement prudent. Le sénateur des Yvelines est, par ailleurs vacciné, ayant même reçu sa troisième dose, précise L'Opinion.

Invité du "Grand Rendez-vous" sur Europe 1/CNews/Les Échos au mois de novembre dernier, Gérard Larcher a fait part de sa position sur la décision de l'exécutif de prolonger le pass sanitaire jusqu'à fin juillet 2022. Le président du Sénat avait insisté sur la nécessité de passer par le contrôle du Parlement en matière d'"atteinte aux libertés individuelles et collectives". Ancien vétérinaire, Gérard Larcher s'est aussi positionné sur la troisième dose : "L'avis des scientifiques aujourd'hui, c'est qu'il paraît nécessaire d'envisager une troisième dose parce que la cinétique des anticorps diminue après six mois. (...) La conditionner au pass sanitaire, c'est une atteinte de plus aux libertés. Ça mérite un débat et ça mérite un vote."