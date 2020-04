Covid-19- Pierre Ménès soutenu par Melissa : "Sans elle, je serais déjà mort"

Dans une interview au média suisse Bluewin, Pierre Ménès évoque son combat contre le coronavirus, qui s'est développé sous une autre forme chez le chroniqueur. "Je suis toujours extrêmement fatigué", avoue-t-il, avant d'expliquer qu'il ne sait pas comment il a bien pu attraper le virus, lui qui respectait "le confinement de façon stricte".

Pierre Ménès n'a pas eu les voies respiratoires prises par le virus. "J'ai eu la forme digestive de la maladie, mais j'étais loin de me douter qu'il s'agissait du coronavirus ! J'étais tellement mal que j'ai fini par aller à l'hôpital. Là-bas, j'ai eu droit à un dépistage PCR qui s'est révélé négatif, car je n'avais pas une forme respiratoire. C'est le scanner thoracique qui a confirmé qu'il s'agissait bien du coronavirus", poursuit l'homme de 56 ans.

S'il a pu traverser une telle épreuve, c'est avant tout grâce au soutien indéfectible de son épouse Mélissa. "Elle est formidable. Sans elle, je serais déjà mort. Si j'avais été seul à la maison, confiné, je serais parti... Quand ça allait mal, je me suis déconnecté des réseaux sociaux. Quand je vais mal, je me cache", avoue Pierre Ménès.

"Et puis, je n'avais pas envie de participer aux débats. Qui suis-je pour donner mon avis sur le coronavirus ? Sur l'immunité, les traitements, etc., personne ne sait rien et tout le monde a un avis... Tout ce que je sais, c'est que j'ai eu le Covid-19. Je peux témoigner sur le fait que cette maladie est très pénible et que le dévouement du personnel médical est exceptionnel", poursuit le commentateur du Canal Football Club.

Début avril, on apprenait qu'il avait été transporté d'urgence à l'hôpital Beaujon de Clichy. Il révélait sur les réseaux sociaux avoir perdu 15 kilos supplémentaires grâce au coronavirus.