Craig Fallon : Mort du judoka à 36 ans, qui était porté disparu

Sans nouvelle de Craig Fallon depuis trop longtemps, sa famille avait rapporté sa disparition dimanche 14 juillet 2019. Après avoir recherché l'ancien judoka britannique de 36 ans durant plusieurs heures, la police a découvert son corps sans vie sur la colline du Wrekin, située dans le comté du Shropshire, dans l'Ouest de l'Angleterre.

Si la cause de la mort de Craig Fallon n'a pas encore été révélée, la piste criminelle a d'ores et déjà été écartée. Le compte-rendu du médecin légiste devrait permettre d'y voir plus clair sur les circonstances exactes de son décès.

Devenu champion du monde des poids super-légers (-60 kg) en 2005 au Caire et un an plus tard champion d'Europe, Craig Fallon comptait également des titres de vice-champion du monde et vice-champion d'Europe, décrochés en 2003, à son palmarès. Il avait fini 7e de sa catégorie aux JO 2008 à Pékin. En 2011, il avait mis un terme à sa carrière sportive et était devenu entraîneur. Il était devenu en 2019 responsable des entraîneurs de la fédération galloise de judo.



Craig Fallon laisse derrière lui une compagne, dont le nom n'a pas été communiqué, ainsi qu'un fils dont la presse britannique ne précise ni le prénom ni l'âge. "Craig était un fantastique ambassadeur du judo britannique, l'athlète qui a rencontré le plus gros succès dans l'ère moderne et le judoka le plus talentueux que j'ai eu le plaisir de regarder combattre pour la Grande-Bretagne. Il va manquer à sa famille et au monde du judo, qui a perdu un athlète et un coach talentueux", a commenté Nigel Donohue, représentant du judo britannique.