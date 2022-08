Crash d'avion en pleine autoroute : vidéo effrayante de l'explosion !

Un avion de tourisme a fait un atterrissage d'urgence impressionnant en plein sur une autoroute en Californie aux Etats-Unis ! Le véhicule s'est posé en début d'après-midi ce 9 août 2022 sur une voie avant d'exploser en flammes, rapporte le New York Post. Le journal dévoile une vidéo de la scène digne d'un film catastrophe hollywoodien, publiée en premier lieu par KTLA, station de télévision américaine située à Los Angeles.

Sur les images, on voit l'engin tomber du ciel et toucher l'autoroute, se posant en plein milieu des voies avant de se diriger vers le côté. Miraculeusement, les trois personnes qui se trouvaient à l'intérieur de l'avion sont ressorties indemnes. Le pilote avait envoyé un message de détresse, alors qu'il tentait de rejoindre l'aérodrome municipal de Corona. "Nous avons beaucoup de chance que la circulation n'était pas très dense ce jour et le pilote a réussi à ne pas provoquer plus de problèmes qui auraient pu tourner au drame."

Le département des sapeurs-pompiers de Corona a ensuite montré l'avion en flammes avant que le pompier réussisse à l'éteindre avec sa lance. D'autres images relayées par le Post montrent l'engin totalement calciné. L'accident a entraîné la fermeture de l'autoroute pendant plusieurs heures, afin de permettre de dégager tous les débris et d'enquêter sur les causes. Cela a bien évidemment entraîné d'importants embouteillages dans la zone.

Les médias américains restent stupéfaits par le fait qu'aucun blessé n'ait été à déclarer après cet atterrissage incroyable. L'avion a en effet réussi l'exploit de se poser en évitant toutes les voitures qui roulaient. Selon les premiers éléments, le crash a pu être provoqué par un problème moteur alors que l'engin était en descente vers l'aéroport.