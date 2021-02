Crim's victime d'une tentative d'homicide, des hommes cagoulés lui ont tiré dessus

Citant ses sources policières, Le Parisien révèle que les tireurs se trouvaient au volant d'un 4X4 T-Roc Volkswagen. Les deux hommes étaient armés, un en possession d'une arme d'épaule et le second d'un pistolet automatique.

Pour l'heure, aucune arrestation n'a été faite. Le parquet de Créteil a ouvert une enquête pour tentative d'homicide et l'a confiée au service départemental de la police judiciaire.

Crim's est un rappeur prometteur. Il s'est fait connaître grâce à la chanson #C'estLaRueMonPote, dont le clip produit par Daymolition est sorti en janvier 2020. Depuis, il a sorti deux nouveaux morceaux, Boyz In The Hood et Freestyle Sombre, dont les clips sont disponibles sur YouTube.