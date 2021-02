Les Misérables : Un acteur du film visés par des tirs d'arme à feu

"À priori, on est plus sur un différend personnel, sans lien avec la guerre de bandes Montconseil-Tarterêts ou le trafic de stupéfiants, confie une source proche du dossier au Parisien. Ce serait une histoire d'emprunt de voiture, et pour régler le problème, ils sortent les biscotos."

Le conducteur de 18 ans a été interpellé et placé en garde à vue. Le grand frère d'Omar Soumaré, qui l'a menacé de mort, ainsi que les deux jeunes de 18 et 19 ans en possession du couteau et de la batte de base-ball, ont aussi été embarqués par les forces de l'ordre. Le commissariat d'Evry-Courcouronnes a été saisi de l'enquête.

Macha Django a obtenu son premier rôle au cinéma dans Les Misérables. Le réalisateur du film, Ladj Ly, a récemment été placé en garde à vue et entendu par la police dans le cadre d'une autre enquête, pour blanchiment.