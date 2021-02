Ladj Ly : Le réalisateur placé en garde à vue et entendu par la police

Suite de l'enquête visant l'association La Cité des Arts Visuels, fondée par Ladj Ly. Le réalisateur de cinéma a été placé en garde et vue et entendu par la police, ces mardi 9 et mercredi 10 février 2021. Son frère Amadou est lui aussi passé en audition.

L'info est signée AFP ! L'agence révèle que Ladj Ly et Amadou ont été placés en garde à vue ce mardi 9 février et ont été relâchés mercredi (10 février 2021), en début d'après-midi. Les deux hommes ont été interrogés par la police judiciaire de Seine-Saint-Denis, des auditions en lien avec une enquête préliminaire pour abus de confiance et blanchiment à l'encontre de leur association, La Cité des Arts Visuels.

Dans le cadre de cette enquête, les locaux de l'association La Cité des Arts Visuels, situés à Montfermeil, en Seine-Saint-Denis, ont été perquisitionnés le jeudi 21 janvier 2021. Ils abritent l'école Kourtrajmé ("Court métrage" en verlan), dont le nom est emprunté au célèbre collectif éponyme créé en 1994 par Kim Chapiron et qui offre une formation gratuite et sans condition d'âge ni de diplôme en cinéma ou en art de l'image. Jamel Debbouze et son épouse Mélissa Theuriau l'ont visitée en octobre dernier.

L'association La Cité des Arts Visuels fait l'objet d'une enquête suite à un signalement de Tracfin (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins), une cellule du Ministère des Finances. Le parquet de Bobigny l'a ouverte puis confiée au service départemental de police judiciaire de Seine-Saint-Denis. Elle se penche sur des détournements présumés de sommes publiques, avec de possibles ramifications dans d'autres sociétés.

Selon Le Parisien, les soupçons de détournement porteraient sur un montant supérieur à 200 000 euros. L'avocate Me Julia Minkowski a nié toute malversation au nom de ses clients Ladj et Amadou Ly.

Ladj et Amadou Ly restent présumés innocents des faits qui leur sont reprochés.