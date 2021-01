Ladj Ly : Les locaux de son association perquisitionnés, une enquête pour blanchiment ouverte

Ladj Ly fait les gros titres, mais ne les doit aujourd'hui pas à un nouvel award ou un futur film. Les locaux de son association, La Cité des Arts Visuels, ont été perquisitionnés. Il fait l'objet d'une enquête pour blanchiment et abus de confiance.

L'info est signée Le Parisien ! Le quotidien révèle que le siège de l'association La Cité des Arts Visuels, fondée par Ladj Ly et présidée par le frère du réalisateur, Amadou, a été perquisitionné le jeudi 21 janvier 2021. Ces locaux situés à Montfermeil, en Seine-Saint-Denis, abritent notamment l'école de cinéma Kourtrajmé ("Court métrage" en verlan), nom du célèbre collectif créé par Kim Chapiron et dont font également partie Ladj Ly et Romain Gavras. Jamel Debbouze et son épouse Mélissa Theuriau l'ont récemment visitée.

L'association fait l'objet d'une enquête suite à un signalement de Tracfin (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins), une cellule du Ministère des Finances. Le parquet de Bobigny a ouvert une enquête préliminaire pour " abus de confiance " et " blanchiment ", confiée au service départemental de police judiciaire de Seine-Saint-Denis. Elle se penche sur des détournements présumés de sommes publiques, avec de possibles ramifications dans d'autres sociétés.

Selon Le Parisien, les soupçons de détournement porteraient sur un montant supérieur à 200 000 euros.