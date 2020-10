Jamel Debbouze et Mélissa Theuriau : Complice, le couple retourne à l'école

Les parents de Léon et Lila (11 et 9 ans) ont ainsi pu visiter les nouveaux locaux de Montfermeil dans lesquels l'école Kourtrajmé s'est installée en début d'année, après avoir donné ses premiers cours dans les Ateliers Médicis de Clichy-sous-Bois (93). Le réalisateur Ladj Ly avait déjà braqué un projecteur sur sa ville d'enfance de Montfermeil et le quartier des Bosquets en y tournant son film Les Misérables, grand succès critique et public qui lui a valu plusieurs prix au Festival de Cannes, aux César 2020 et même une nomination aux Oscars.

En lançant Kourtrajmé, le trio formé par Ladj Li, l'artiste JR et la comédienne Ludivine Sagnier offre aux jeunes de cette région la possibilité de se former gratuitement, sans condition d'âge ou de diplôme, aux métiers du cinéma, aussi bien en donnant des cours de scénario, réalisation et post-production, qu'en formant des acteurs en herbe.