Diaporama Ladj Ly : Le réalisateur placé en garde à vue et entendu par la police

Ladj Ly : Le réalisateur placé en garde à vue et entendu par la police

Ladj Ly, César du public et du meilleur film pour Les Misérables lors de la 45ème cérémonie des César à la salle Pleyel à Paris © Olivier Borde / Dominique Jacovides / Bestimage

Ladj Ly a été placé en garde à vue et entendu par la police judiciaire de Seine-Saint-Denis, dans le cadre d'une enquête pour blanchiment visant son association.

Exclusif - Ladj Ly, Vincent cassel et l'artiste JR lors de l'after-party Magnum du film "Les Misérables" et du film "Litigante" dans une villa lors du 72ème Festival International du Film de Cannes, France, le 15 mai 2019. © Veeren/Bestimage

Kim Chapiron, Ladj Ly, Malik Bentalha, JR (Artiste), Mouloud Achour, Toumani Sangare lors de la remise de la médaille d'Officier des Arts et des Lettres au rappeur O.Puccino par l'acteur, réalisateur et producteur V.Cassel à l'hôtel du Collectionneur à Paris, France, le 2 mars 2020. © Jack Tribeca/Bestimage

Ladj Ly, César du public et du meilleur film pour Les Misérables, Toufik Ayadi, Christophe Barral lors de la 45ème cérémonie des César à la salle Pleyel à Paris le 28 février 2020 © Olivier Borde / Dominique Jacovides / Bestimage

Exclusif - Romain Gavras, Ladj Ly et Kim Chapiron lors de l'after-party Magnum du film "Les Misérables" et du film "Litigante" dans une villa lors du 72ème Festival International du Film de Cannes, France, le 15 mai 2019. © Veeren/Bestimage

Exclusif - L'artiste JR, Ladj Ly, Vincent Cassel et Damien Bonnard lors de l'after-party Magnum du film "Les Misérables" et du film "Litigante" dans une villa lors du 72ème Festival International du Film de Cannes, France, le 15 mai 2019. © Veeren/Bestimage

11 / 11

Ladj Ly et Le rappeur Oxmo Puccino (Abdoulaye Diarra) lors de la remise de la médaille d'Officier des Arts et des Lettres au rappeur O.Puccino par l'acteur, réalisateur et producteur V.Cassel à l'hôtel du Collectionneur à Paris, France, le 2 mars 2020. © Jack Tribeca/Bestimage